Участок трассы Новороссийск — Керчь перекрыли из-за подтопления

Краснодар, 19 августа. Госавтоинспекция приняла решение временно ограничить движение на 65-м км автодороги Новороссийск — Керчь и участке в районе Анапы. Там наблюдается подтопление.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники ГИБДД. Они рассказывают автомобилистам об объездных путях. Транспортные потоки перенаправляют на поселок Виноградный.

Тем временем, штормовое предупреждение на Кубани продлено до 21 августа. Пик непогоды прогнозируют на 20 августа. В эти дни ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

Метеоролог рассказал ФАН, что секторы, где ранее был введен режим повышенной готовности, были определены правильно, это позволило избежать больших экономических потерь. Поэтому и сейчас синоптики делают все возможное, чтобы принять комплекс решений по совместным действиям с МЧС и другими экстренными службами.