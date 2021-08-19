Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 11:23
11:21
Общество
Петербургские реставраторы начали разбирать строительные леса с памятника Николаю I
11:20
Весь мир
«Хезболла» сообщила, что Иран направит в Ливан несколько крупных партий топлива
11:17
Армия
Пентагон заявил о планах закупить авиационную технику для украинских ВВС
11:16
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с днем рождения и не забыла про его дочерей
11:12
Политика
Депутаты «Единой России» предложили запретить въезд русофобам в страну
11:12
Спорт
Роберт Левандовски хочет уйти из «Баварии» до 35 лет
11:10
Армия
В Китае рассказали о грозном сигнале, который Россия послала Западу
11:10
Общество
Доктор Мясников объяснил, почему лишний вес полезен для пожилых людей
11:08
Общество
Виталий Гиберт рассказал ФАН о перестроении Вселенной и трансформации мышления
11:08
Экономика
Новый внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот
Все новости

Участок трассы Новороссийск — Керчь перекрыли из-за подтопления

  /   Обновлено: 19 августа 2021 11:00
Происшествия
Участок трассы Новороссийск — Керчь перекрыли из-за подтопления
Невские Новости  /  Мария Тимофеева

Краснодар, 19 августа. Госавтоинспекция приняла решение временно ограничить движение на 65-м км автодороги Новороссийск — Керчь и участке в районе Анапы. Там наблюдается подтопление.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники ГИБДД. Они рассказывают автомобилистам об объездных путях. Транспортные потоки перенаправляют на поселок Виноградный.

Тем временем, штормовое предупреждение на Кубани продлено до 21 августа. Пик непогоды прогнозируют на 20 августа. В эти дни ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

Метеоролог рассказал ФАН, что секторы, где ранее был введен режим повышенной готовности, были определены правильно, это позволило избежать больших экономических потерь. Поэтому и сейчас синоптики делают все возможное, чтобы принять комплекс решений по совместным действиям с МЧС и другими экстренными службами.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Участок трассы Новороссийск — Керчь перекрыли из-за подтопления
трасса наводнение анапа перекрытие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru