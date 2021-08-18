Краснодарский «Oz Молл» закрыли для посетителей после пожара

Краснодар, 18 августа. Торговый центр «ОZ Молл» полностью закрыли для посетителей после того, как в среду днем там начался пожар.

Источник Федерального агентства новостей в администрации торгового центра уточнил, что возгорание было зафиксировано на разгрузочном дебаркадере гипермаркета «Окей». В частности загорелась кабина авто, которое привезло товар для разгрузки. О сроках возобновления работы ТРЦ станет известно позже.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС выезжали в ТРЦ «ОZ Молл», находящийся в центре Краснодара, для тушения возгорания. Речь идет об одном из самых больших торговых центров на территории Европы. Его общая площадь превышает 227 квадратных метров.