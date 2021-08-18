Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 17:02
17:02
Происшествия
Расстрелянного в Москве уроженца Дагестана добили контрольным выстрелом в голову
16:59
Общество
Нострадамус предсказал конфликт между Западом и Востоком и появление суперсолдат
16:57
Политика
Японцы объяснили, почему Токио стоит забыть о Курилах
16:57
Происшествия
Неизвестные распространяли детскую порнографию с IP-адреса 86-летней москвички
16:57
Спорт
Форвард туринского «Ювентуса» Роналду прокомментировал слухи о возвращении в «Реал»
16:56
Экономика
Профессор Гавра оценил действия Беглова по развитию инфраструктуры Петербурга
16:55
Шоу-бизнес
Яковлева указала Муцениеце, что та не отпустила Прилучного
16:55
Общество
Адвокат Добровинский опроверг слухи о скорой кончине художника Бориса Краснова
16:55
Общество
В ДНР рассказали, как фильм «Солнцепек» ударил по украинской пропаганде
16:53
Общество
Старейший в Европе шимпанзе умер в тени дерева итальянского зоопарка
Все новости

Краснодарский «Oz Молл» закрыли для посетителей после пожара

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:37
Происшествия
Краснодарский «Oz Молл» закрыли для посетителей после пожара
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Краснодар, 18 августа. Торговый центр «ОZ Молл» полностью закрыли для посетителей после того, как в среду днем там начался пожар.

Источник Федерального агентства новостей в администрации торгового центра уточнил, что возгорание было зафиксировано на разгрузочном дебаркадере гипермаркета «Окей». В частности загорелась кабина авто, которое привезло товар для разгрузки. О сроках возобновления работы ТРЦ станет известно позже.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС выезжали в ТРЦ «ОZ Молл», находящийся в центре Краснодара, для тушения возгорания. Речь идет об одном из самых больших торговых центров на территории Европы. Его общая площадь превышает 227 квадратных метров.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Краснодарский «Oz Молл» закрыли для посетителей после пожара
пожар краснодар oz молл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru