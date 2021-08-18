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Огонь охватил один из крупнейших ТЦ Краснодара

  /   Обновлено: 18 августа 2021 15:02
Происшествия
Огонь охватил один из крупнейших ТЦ Краснодара
10.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС по Республике Карелия

Краснодар, 18 августа. Сотрудники МЧС выехали для борьбы с огнем, разбушевавшимся в одном из самых крупных ТЦ в Краснодаре. Пожар случился в «Oz Молл», сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Торгово-развлекательный комплекс, где зафиксировано возгорание, является одним из крупнейших в Европе. Его общая площадь составляет 227 тыс. кв. м. Пока неизвестно, что именно произошло в здании. Об эвакуации посетителей и сотрудников ТЦ информации нет. Все детали и причины случившегося устанавливаются.

Накануне возле крупного торгового центра на Кузнецком проспекте в Кемерово задымился трамвай. Пожара не было. Пострадавших — тоже, сообщала газета A42.RU.

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пожар краснодар тц
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