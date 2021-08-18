В краснодарской школе набрали 28 первых классов

Краснодар, 18 августа. Более 800 детей были зачислены в одну из школ Краснодара. Для организации их обучения были созданы 28 классов. Этот показатель близок к рекорду 2020 года.

Школа №94, расположенная в Краснодаре, набрала 840 учащихся. Таким образом, всего в данном учебном учреждении будет создано 28 первых классов, сообщил источник Федерального агентства новостей. Отмечается, что классы будут названы всеми литерами алфавита, за исключением букв «Ь», «Ъ», «Й», «Ё» и «Щ». Школьники будут обучаться в трех разных корпусах. Со временем названия классов будут изменены.

«В школе № 94, как и в ряде других, новые полноценные школьные здания сначала работают именно как филиалы к существующим школам. Это позволяет выстроить грамотный процесс управления новым учебным учреждением еще на стадии строительства», — объяснили представители городской администрации.

В прошлом году количество первоклассников также было высоким. Так, в школу №71 набрали 1080 детей. Все классы также были названы по буквам алфавита, кроме литер «Ъ» и «Ь». Впоследствии здания-филиалы отделились, что привело к изменению нумерации классов.

Как сообщалось ранее, российским школам предложат ввести интерактивные курсы «Зеленая школа». Они направлены на обучения детей основам экологии и переработки различных отходов.