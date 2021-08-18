Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 12:31
12:30
Шоу-бизнес
Лариса Долина в раздельном купальнике вызвала оторопь у фанатов
12:27
Общество
Немка рассказала, почему в Германии не принято выращивать овощи на своих участках
12:27
Технологии
Гости форума «Армия-2021» смогут пообщаться с андроидом
12:27
Политика
Захарова пошутила об умении Запада проявлять солидарность
12:23
Армия
NI: США серьезно проигрывают России в возможностях реагировать на любые войны
12:21
Шоу-бизнес
На канале «Пятница!» стартует новый сезон кулинарного шоу «Адская кухня» с Ивлевым
12:20
Ближний Восток
СМИ рассказали о жизни за рубежом дочери бежавшего афганского президента Ашрафа Гани
12:14
Армия
Затонувший в годы войны броневик БА-10 подняли со дна реки в Великом Новгороде
12:13
Спорт
Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу
12:13
Происшествия
Смерть любимой девушки довела школьника до суицида в Подмосковье
Все новости

Ресторан в поезде Мурманск — Адлер закрыли после массового отравления детей

  /   Обновлено: 18 августа 2021 11:50
Происшествия
Ресторан в поезде Мурманск — Адлер закрыли после массового отравления детей
Народные новости  /  Наталья Агеенко

Туапсе, 18 августа. Суд приостановил деятельность предприятия общественного питания на 30 суток после массового отравления детей. Ресторан признали виновным в нарушении санитарных норм.

Из-за ЧП в пути следования пассажирского поезда в больницах оказался 91 ребенок. В настоящее время 36 школьников выписаны. Дети лечились от кишечной инфекции. По словам специалистов, ребята чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью уже ничего не угрожает.

После произошедшего был задержан директор вагона-ресторана. Сотрудники Роспотребнадзора осмотрели кафе и взяли пробы еды. Также СК назначил ряд экспертиз.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ресторан в поезде Мурманск — Адлер закрыли после массового отравления детей
отравление поезд туапсе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru