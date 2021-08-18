Ресторан в поезде Мурманск — Адлер закрыли после массового отравления детей

Туапсе, 18 августа. Суд приостановил деятельность предприятия общественного питания на 30 суток после массового отравления детей. Ресторан признали виновным в нарушении санитарных норм.

Из-за ЧП в пути следования пассажирского поезда в больницах оказался 91 ребенок. В настоящее время 36 школьников выписаны. Дети лечились от кишечной инфекции. По словам специалистов, ребята чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью уже ничего не угрожает.

После произошедшего был задержан директор вагона-ресторана. Сотрудники Роспотребнадзора осмотрели кафе и взяли пробы еды. Также СК назначил ряд экспертиз.