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Супруги с Кубани получили реальные сроки за незаконную перевозку рабочих

  /   Обновлено: 18 августа 2021 10:32
Происшествия
Супруги с Кубани получили реальные сроки за незаконную перевозку рабочих
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Краснодар, 18 августа. Суд вынес приговор супружеской паре, которая решила незаконно заработать на пассажирских перевозках. В результате их действий произошло серьезное ДТП с шестью погибшими.

Фигуранты уголовного дела, имея в собственности две грузовые машины, переоборудовали их в пассажирские. Для этого они поставили в автомобилях деревянные лавочки, увеличив количество мест с 3 до 20.

Одна из машин попала в аварию рано утром 27 ноября 2020 года. «Газелью» управлял 19-летний водитель. Он перевозил 14 пассажиров и столкнулся с фурой, не пропустив ее. В результате шестеро потерпевших в возрасте от 29 до 44 лет от полученных травм скончались на месте. Кроме того, пострадали восемь человек в возрасте от 19 до 60 лет.

Суд признал виновными мужа и жену. Мужчина приговорен к шести годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года. Женщина отделалась штрафом 120 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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