Сильные ливни вызвали перебои с электричеством в Анапе

Анапа, 18 августа. Специалисты-энергетики занимаются ликвидацией поломок на линиях электропередач в городе-курорте Анапе, вызванных ухудшением погодных условий.

Около четырех тысяч жителей Анапы остаются без света в результате перебоев в подаче электроэнергии. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей. Согласно предоставленным данным, более 140 трансформаторных подстанций вышли из строя в результате сильных ливней, наблюдающихся на территории региона. На местах работают специалисты энергетических служб, однако оперативное устранение вызванных стихией повреждений осложняется подтоплением и промоканием оборудования.

В городах и поселках Краснодарского края оценивают масштабы разрушений, принесенных мезоциклоном. Как сообщалось ранее, прошедший в Анапе ливень стал самым сильным в новейшей истории города-курорта.