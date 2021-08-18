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Сильные ливни вызвали перебои с электричеством в Анапе

  /   Обновлено: 18 августа 2021 09:36
Общество
Сильные ливни вызвали перебои с электричеством в Анапе
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Анапа, 18 августа. Специалисты-энергетики занимаются ликвидацией поломок на линиях электропередач в городе-курорте Анапе, вызванных ухудшением погодных условий.

Около четырех тысяч жителей Анапы остаются без света в результате перебоев в подаче электроэнергии. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей. Согласно предоставленным данным, более 140 трансформаторных подстанций вышли из строя в результате сильных ливней, наблюдающихся на территории региона. На местах работают специалисты энергетических служб, однако оперативное устранение вызванных стихией повреждений осложняется подтоплением и промоканием оборудования.

В городах и поселках Краснодарского края оценивают масштабы разрушений, принесенных мезоциклоном. Как сообщалось ранее, прошедший в Анапе ливень стал самым сильным в новейшей истории города-курорта.

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авария непогода электроэнергия ливень
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