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Владелец винзавода и двое подельников пойдут под суд за аферу с налогами на Кубани

  /   Обновлено: 17 августа 2021 19:11
Происшествия
Владелец винзавода и двое подельников пойдут под суд за аферу с налогами на Кубани
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Краснодар, 17 августа. Правоохранители направили в суд уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и пособничестве в этом преступлении. Арестовано имущество фигурантов на 500 миллионов рублей.

Обвинения предъявлены владельцу винодельни, гендиректору предприятия и главному бухгалтеру. Злоумышленники договорились предоставить в налоговую инспекцию декларации с заведомо недостоверными сведениями. В поданных документах были отражены фиктивные данные касательно взаиморасчетов с контрагентами. В отчетной документации также были ложные сведения о понесенных расходах, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Компании удалось уйти от уплаты положенных 288 миллионов рублей. Данную сумму в итоге посчитали долгом предприятия, на которую набежали штрафы и пени еще на 200 миллионов рублей.

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налог директор бухгалтер
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