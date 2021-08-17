Владелец винзавода и двое подельников пойдут под суд за аферу с налогами на Кубани

Краснодар, 17 августа. Правоохранители направили в суд уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и пособничестве в этом преступлении. Арестовано имущество фигурантов на 500 миллионов рублей.

Обвинения предъявлены владельцу винодельни, гендиректору предприятия и главному бухгалтеру. Злоумышленники договорились предоставить в налоговую инспекцию декларации с заведомо недостоверными сведениями. В поданных документах были отражены фиктивные данные касательно взаиморасчетов с контрагентами. В отчетной документации также были ложные сведения о понесенных расходах, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Компании удалось уйти от уплаты положенных 288 миллионов рублей. Данную сумму в итоге посчитали долгом предприятия, на которую набежали штрафы и пени еще на 200 миллионов рублей.