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Сотрудники МЧС ликвидируют последствия наводнений в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 17 августа 2021 17:53
Происшествия
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия наводнений в Краснодарском крае
пресс-служба администрации Краснодара

Краснодар, 17 августа. Для ликвидации последствий подтоплений на Кубани были привлечены силы 1113 специалистов и 330 единиц техники.

Подтопленными остаются 758 частных домовладений и 1986 придомовых территорий. В Анапе, Славянском и Темрюкском районах сотрудники экстренных служб развернули 32 пункта временного размещения, в которых находятся 1235 человек, из них 451 ребенок.

В ликвидации последствий подтоплений принимает участие группировка РСЧС общей численностью 1113 человек личного состава и 330 единиц техники. Из зоны разгула стихии был эвакуирован 1531 человек, в том числе и 991 ребенок. Режим ЧС действует в семи муниципалитетах Краснодарского края.

В Новороссийске от граждан поступило свыше 400 обращений. В Темрюкском районе сотрудники краевого МЧС проводят обследование пострадавших территорий с применением беспилотных летательных аппаратов.

В Анапе специалисты продолжают вести работы по откачке воды из подтопленных участков. В городе сформировано 47 комиссий, которые провели оценку ущерба 553 домов. Также специалисты убирают выброшенный водой мусор. Только за сутки его собрали и вывезли свыше 30 кубометров.

Также стало известно, что три муниципалитета Кубани ввели режим ЧС из-за подтоплений.

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