Прокуратура Краснодара начала проверку по факту обрушения потолка в жилом доме

Краснодар, 17 августа. Прокуратура Краснодара организовала проверку обрушения потолка в квартире, расположенной на втором этаже жилого дома. ЧП произошло в хуторе Ленина.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. На место инцидента незамедлительно выехали следователи и криминалисты краевого управления СК РФ.

В настоящее время правоохранители опрашивают жильцов дома, а также проводят иные следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин инцидента, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время специалисты назначат проведение строительно-технической экспертизы для установления соответствия технического состояния здания строительным нормам и требованиям безопасности. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.