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Прокуратура Краснодара начала проверку по факту обрушения потолка в жилом доме

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:32
Происшествия
Прокуратура Краснодара начала проверку по факту обрушения потолка в жилом доме
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Краснодар, 17 августа. Прокуратура Краснодара организовала проверку обрушения потолка в квартире, расположенной на втором этаже жилого дома. ЧП произошло в хуторе Ленина.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. На место инцидента незамедлительно выехали следователи и криминалисты краевого управления СК РФ.

В настоящее время правоохранители опрашивают жильцов дома, а также проводят иные следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин инцидента, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время специалисты назначат проведение строительно-технической экспертизы для установления соответствия технического состояния здания строительным нормам и требованиям безопасности. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.

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обрушение следственный комитет краснодар прокуратура проверка потолок
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