ФАН публикует видео наводнения в Краснодарском крае

Краснодар, 16 августа. Мощные ливни вызвали наводнение, в результате которого дороги оказались затоплены. ФАН публикует последствия природной стихии.

Движение автомобилей на дорогах в Краснодарском крае затруднено из-за того, что они превратились в реки в результате сильнейших ливней. Горожан практически сносит потоком. Сейчас власти занимаются ликвидацией последствий случившегося. Информация о погибших не поступала.

Некоторое время назад также стало известно, что жители Краснодарского края лишились куриц из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями.