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Семилетний мальчик утонул в реке под Краснодаром

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:21
Происшествия
Семилетний мальчик утонул в реке под Краснодаром
 /  Невские Новости

Краснодар, 16 августа. Семилетний ребенок погиб во время купания в Горячем Ключе.

Источник ФАН сообщил, что трагедия произошла в черте города. Мальчик отправился отдыхать на реку вместе со своей сестрой. Однако в какой-то момент он начал уходить под воду. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Еще один несчастный случай произошел с подростком в Городецком районе Нижегородской области. Там мальчик решил поплавать и утонул. По имеющимся данным, 17-летний школьник отправился купаться в непредназначенном для этого месте.

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