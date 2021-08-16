Семилетний мальчик утонул в реке под Краснодаром

Краснодар, 16 августа. Семилетний ребенок погиб во время купания в Горячем Ключе.

Источник ФАН сообщил, что трагедия произошла в черте города. Мальчик отправился отдыхать на реку вместе со своей сестрой. Однако в какой-то момент он начал уходить под воду. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Еще один несчастный случай произошел с подростком в Городецком районе Нижегородской области. Там мальчик решил поплавать и утонул. По имеющимся данным, 17-летний школьник отправился купаться в непредназначенном для этого месте.