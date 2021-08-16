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Владельца кубанской АЗС будут судить за гибель двух человек после взрыва

  /   Обновлено: 16 августа 2021 16:58
Происшествия
Владельца кубанской АЗС будут судить за гибель двух человек после взрыва
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 16 августа. Прошлым летом на АЗС в станице Васюринской произошел взрыв, погибли два человека. Следователи возбудили дело в отношении 55-летнего предпринимателя.

Владельца АЗС обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии и оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следствие установило, что бизнесмен открыл в станице Васюринской заправку, на которой местные жители заправляли автомобили газовым топливом. При этом лицензию он не получил, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вечером 31 июля прошлого года в ходе разгерметизации линии подачи газа к заправочному устройству произошло возгорание и детонация цистерны. В результате трагедии мужчины в возрасте 41 и 45 лет получили смертельные ожоги, еще восемь человек госпитализировали с травмами. Прокуратура направила уголовное дело в Динской суд для рассмотрения.

Накануне взрыв баллона со сжатым воздухом произошел в одной из квартир в Москве. В результате инцидента пострадали отец и сын, которые чистили домашний компьютер.

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