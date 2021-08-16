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ФАН публикует видео наводнения в Новороссийске

  /   Обновлено: 16 августа 2021 16:35
Происшествия
ФАН публикует видео наводнения в Новороссийске
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Новороссийск, 16 августа. Сильные ливни стали причиной наводнения в Новороссийске. Там выпало две месячные нормы осадков.

Вода постепенно уходит из города и близлежащих поселков. Специалисты начали подворовой обход территорий, чтобы оценить ущерб от ЧП.

Более 80 домовладений оказались подтопленными. Спасатели работали всю ночь. Несколько улиц остались без электричества.

Ликвидацией последствий стихии занимаются экстренные службы Новороссийска. Городской оперативный штаб держит под контролем восстановительные работы всех систем и социально-значимых объектов.

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