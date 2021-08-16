Более сотни куриц утонули в Краснодарском крае во время наводнения

Краснодар, 16 августа. Жители краснодарского края лишились куриц из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями.

Циклон, накрывший территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. За последние двое суток в Темрюкском районе выпало 456 мм осадков. В воде оказались дома и придомовые территории в 14 населенных пунктах. В зоне бедствия находятся 833 человека. Однако страдают не только люди.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, на территории Темрюкского района в Краснодарском крае во время наводнения погибло 107 домашних кур. Департамент ветеринарии дал указание провести экспертизу, чтобы установить причину гибели птиц. По предварительным данным, курицы утонули в воде.

Тем временем в Керчи из-за ливня оказались в воде несколько улиц, сообщал сайт 360tv.ru. Остановлена работа троллейбусов.