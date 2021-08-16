Сотрудники приюта «Добрый мир» в Анапе спасли животных от разбушевавшейся стихии

Анапа, 16 августа. Работники приюта «Добрый мир» в Анапе смогли спасти животных от потопа. Сотрудники под дождем переносили питомцев в сухие помещения.

Сам приют пострадал в результате разбушевавшейся стихии. Дерево, из которого сделаны будки и вольеры, разбухло. Многие конструкции уже непригодны для проживания. При этом животных удалось спасти. Сотрудники не только переносили питомцев в сухие места, но также забирали их домой и раздавали на передержку волонтерам.

«В Анапе есть приют «Добрый мир». Там живет 300 собак и 200 кошек. От потопа животные, к счастью, не пострадали, благодаря сотрудникам приюта, которые носились под дождем, между своими питомцами, переносили их в сухие помещения, забирали по домам, раздавали на передержку волонтерам. Но вот сам приют — будки, вольеры очень пострадали», — сообщил источник Федерального агентства новостей.

О животных заботятся и простые жители Анапы. Например, повар одного из кафе города-курорта Елена Чистова содержит 30 кошек, 60 собак, четырех енотов и носуху. Помогать им женщина начала в 2013 году, когда у нее появился свой участок. В последнее время питомцы стали покорять интернет.