Обстановка с водой в Крымске улучшилась

Краснодар, 16 августа. Ситуация с прохождением воды в городе Крымске Краснодарского края стала лучше, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в Геленджике, Крымске и Новороссийске включили сирены. Жители находящихся в зоне подтопления домов должны собрать документы и выйти на возвышенность. Режим чрезвычайной ситуации введен в Крымске и четырех поселениях района.

Лесь в Telegram-канале сообщил, что вода проходит через город беспрепятственно. Ситуация находится под контролем, больших разливов не прогнозируется.

«Все пока идет в штатном режиме, ситуация улучшилась. Но я вас все равно прошу быть бдительными», — отметил он.

Ранее сообщалось, что власти Кубани ликвидируют последствия катастрофического ливня. Задействована спецтехника.