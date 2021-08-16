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Общество
Власти Кубани ликвидируют последствия катастрофического ливня
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Власти Кубани ликвидируют последствия катастрофического ливня
Общество
Власти Кубани ликвидируют последствия катастрофического ливня
admkrai.krasnodar.ru  /  Пресс-служба Администрации Краснодарского края

Краснодар, 16 августа. Оперативный штаб Краснодарского края продолжает работу из-за ливней.

Городские службы занимаются ликвидацией последствий сильного ливня в Новороссийске. Задействована спецтехника.

Подомовые обходы жителей проходят в селах и поселках Новороссийска. Сотрудники районной администрации вместе со спасателями и специалистами экстренных служб выясняют, в какой помощи жители нуждаются в первую очередь.

Аварийная бригада «НЭСК-электросети» просушивает трансформаторную подстанцию в Борисовке. Частично электричество дали потребителям в 21:45. Полное восстановление подачи тока будет закончено в ближайшие часы.

Расчищены пострадавшие территории в селах Гайдук и Глебовка. Идет расчистка моста садового товарищества «Марушкин хутор».

Ранее сообщалось, что погодный циклон продолжит действовать на Кубани до утра понедельника. Дожди продолжат идти 16 августа.

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