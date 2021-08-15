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Погодный циклон продолжит действовать на Кубани до утра понедельника

  /   Обновлено: 15 августа 2021 22:46
Общество
Погодный циклон продолжит действовать на Кубани до утра понедельника
pixabay.com  /  pixabay.com

Краснодар, 15 августа. Мезоциклон в Краснодарском крае сохранится до утра понедельника, 16 августа, информирует региональный главк МЧС.

Выпадение осадков до 10 миллиметров прогнозируется во всех населенных пунктах региона. В Темрюкском районе ожидается до 30-35 миллиметров осадков.

Дожди продолжат идти 16 августа, но будут не такими сильными, как в предыдущие дни действия циклона. В целом по региону во всех населенных пунктах прогнозируется выпадение осадков до 10 миллиметров.

Также ожидаются порывы ветра в восточных и юго-восточных районах Кубани. Они будут достигать 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что тотальное ухудшение погоды и сильные смерчи ожидаются в Краснодарском крае. На черноморском побережье действует сразу пять штормовых предупреждений.

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