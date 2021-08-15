В Геленджике мужчины сыграли в карты под проливным дождем

Краснодар, 15 августа. Жители Геленджика провели любопытную партию в карты. Двое мужчин сыграли в азартную игру, сидя за столом под сильным ливнем, по щиколотку в воде.

Краснодарский край затоплен проливными дождями, горожане даже пробираются по улицам по колено в воде. При этом местные жители публикуют у себя в соцсетях забавные видео, на которых видно, как двое молодых парней раздают карты. Любопытно, что игроки сидят расслабленно. По всей видимости победа их волнует куда больше, чем погода.

Напомним, сильные ливни привели к подтоплению более 20 отелей в Анапе. Сообщается о повреждении сразу нескольких пляжей. Туристов временно эвакуировали из местных отелей и гостиниц.