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Центр Геленджика оказался обесточен

  /   Обновлено: 15 августа 2021 20:43
Общество
Центр Геленджика оказался обесточен
ИА «Политика Сегодня».  /  Степан Яцко

Геленджик, 15 августа. Власти Геленджика приняли решение о прекращении подачи электричества на центральные улицы города-курорта с целью недопущения случаев удара граждан током.

Центр города Геленджика, расположенного на юге России в Краснодарском крае, был обесточен. Об этом Федеральному агентству новостей заявили представители мэрии города-курорта. Решение было принято с целью обеспечения безопасности граждан и отдыхающих. Отмечается, что подача электричества будет осуществлена только после схода воды.

В связи с ухудшением погодных условий в Геленджике были включены сирены оповещения. Местным жителям необходимо собрать документы, отключить газ и подняться на возвышенность.

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