Центр Геленджика оказался обесточен

Геленджик, 15 августа. Власти Геленджика приняли решение о прекращении подачи электричества на центральные улицы города-курорта с целью недопущения случаев удара граждан током.

Центр города Геленджика, расположенного на юге России в Краснодарском крае, был обесточен. Об этом Федеральному агентству новостей заявили представители мэрии города-курорта. Решение было принято с целью обеспечения безопасности граждан и отдыхающих. Отмечается, что подача электричества будет осуществлена только после схода воды.

В связи с ухудшением погодных условий в Геленджике были включены сирены оповещения. Местным жителям необходимо собрать документы, отключить газ и подняться на возвышенность.