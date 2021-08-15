Сирены из-за непогоды включили еще в одном городе Краснодарского края

Краснодар, 15 августа. Новороссийск стал третьим городом Краснодарского края, где из-за резкого ухудшения погодных условий включили сирены.

Из-за выпадения большого количества осадков в горах, уровень реки Баканка поднялся до опасных значений. Чтобы оповестить местное население об угрозе подтоплений, в Новороссийске и Крымске запустили сирены.

На данный момент интенсивность осадков оценивается как средняя. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Эвакуацию из-за подтоплений ранее объявили власти Анапы. Отдыхающие ряда пансионатов в городе были вынуждены покинуть место курорта.