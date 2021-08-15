В Геленджике включили сирены оповещения о возможной ЧС из-за непогоды

Геленджик, 15 августа. Сирены оповещения, предупреждающие о возможной чрезвычайной ситуации, включили в Геленджике в связи с ухудшением погодных условий.

Город накрыли сильные дожди, которые могут привести к подтоплению территорий. В пресс-службе администрации Геленджика сообщили, что сирены сигнализируют местным жителям начать собирать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность, передает ТАСС.

Непогода, бушующая в Краснодарском крае, стала причиной смыва асфальта в Анапе. В результате движение перекрыли сразу по нескольким пострадавшим дорогам.