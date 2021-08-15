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Сильные ливни привели к повреждению более 20 отелей в Анапе

  /   Обновлено: 15 августа 2021 19:48
Общество
Сильные ливни привели к повреждению более 20 отелей в Анапе
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 15 августа. Свыше 20 санаториев и гостиниц в Анапе пострадало в результате подтоплений, вызванных аномальными ливнями.

Также сообщается о повреждении нескольких пляжей — Центрального, Лечебного, а также в районе поселка Джемете. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городской администрации.

Постояльцев анапских гостиниц и санаториев уже эвакуировали и расселили в пунктах временного размещения. Причиной подтоплений стал циклон, накрывший территорию Краснодарского края в пятницу, 14 августа.

Спасатели уже объявили режим чрезвычайной ситуации в Славянском и Темрюкском районах, а также в Новороссийске. Из-за разбушевавшейся стихии пришлось ограничить движение по федеральной трассе А-290.

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