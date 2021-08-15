Сильные ливни привели к повреждению более 20 отелей в Анапе

Краснодар, 15 августа. Свыше 20 санаториев и гостиниц в Анапе пострадало в результате подтоплений, вызванных аномальными ливнями.

Также сообщается о повреждении нескольких пляжей — Центрального, Лечебного, а также в районе поселка Джемете. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городской администрации.

Постояльцев анапских гостиниц и санаториев уже эвакуировали и расселили в пунктах временного размещения. Причиной подтоплений стал циклон, накрывший территорию Краснодарского края в пятницу, 14 августа.

Спасатели уже объявили режим чрезвычайной ситуации в Славянском и Темрюкском районах, а также в Новороссийске. Из-за разбушевавшейся стихии пришлось ограничить движение по федеральной трассе А-290.