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Двое парней вытащили тонущую собаку из реки в Сочи 

  /   Обновлено: 15 августа 2021 18:11
Общество
Двое парней вытащили тонущую собаку из реки в Сочи 
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Сочи, 15 августа. Бродячая собака чуть не утонула в реке с сильным течением в Сочи. К счастью бедняжку увидели двое парней и сумели спасти.

Как оказалось,бездомное животное потянулось за косточкой, но не удержалось и плюхнулось в воду. Бушующий поток начал уносить пса от берега, сообщают в соцсетях. Ситуация произошла на глазах у двоих друзей — парни тут же бросились на помощь тонущей собаке. Один из них спустился прямо в воду, а второй приготовился помогать с берега.

«Собака, как чувствовала, подплыла что есть мочи к своему спасителю. Не с первого раза, но вытянуть ее удалось», —прокомментировала происшествие одна из свидетельниц.

Оказавшись на суше бродяжка начала всячески благодарить своих спасителей. По словам героев истории, собака прыгала, играла и была очень рада тому, что ее сумели достать из воды.

Ранее московские спасатели помогли маленькому ежу выбраться из ловушки. Животное обнаружили местные жители в трубе на спортивной площадке. После зверька отдали людям.

 

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