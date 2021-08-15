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МЧС оценило ситуацию с ливнями в Краснодарском крае
Общество
МЧС оценило ситуацию с ливнями в Краснодарском крае
pixabay.com  /  Aliya_99

Краснодар, 15 августа. Власти Кубани высказались по ситуации с сильными ливнями. В данный момент циклон ослабевает, сообщает заместитель начальника главного управления МЧС по региону Александр Мельников.

В Краснодарском крае ливни продолжаются, однако дожди потихоньку сходят на нет. По оценке властей Кубани, циклон оказал серьезное воздействие на регион. Стихией затопило четыре района, сообщает РИА Новости.

«На территории Краснодарского края продолжает активно воздействовать циклон, который вызвал подтопления в четырёх муниципальных образованиях. Данный циклон ослабевает, прогнозируем выкат его за территорию Краснодарского края ближе к концу дня сегодня», — рассказал Мельников.

Ранее в нескольких городах Краснодарского края прошли сильные дожди. За одну ночь в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Из-за ухудшения погодных условий в муниципалитетах ввели режим чрезвычайного положения.

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кубань стихия ливни
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