Высокие цены грозят застоем на рынке недвижимости Сочи

Сочи, 14 августа. Спрос на недвижимость в Сочи осенью будет таким же невысоким, как и летом, считают эксперты. Главной причиной застоя стали высокие цены на жилье, которые догнали московские.

Многие покупатели уверены, что недвижимость в курортном городе неоправданно дорогая и ожидают снижения стоимости. В связи с этим специалисты прогнозируют падение спроса, а также стагнацию. Пока ситуация выглядит бесперспективно, учитывая, что рынок недвижимости Сочи формируют точечные застройщики.

Застой на рынке может продержаться до того момента, пока стоимость за квадратный метр жилья не станет более справедливой, подчеркнули аналитики. Объективные цены смогут обеспечить не точечные, а системные застройщики.

Рост числа сделок с апартаментами за первые шесть месяцев текущего года зафиксирован в Москве. За указанный период было подписано порядка 3,5 тыс. документов.