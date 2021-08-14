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Бездомная собака стала мамой для брошенного котенка в Крымске
Общество
Бездомная собака стала мамой для брошенного котенка в Крымске
pixabay.com

Краснодар, 14 августа. Бездомная собака по кличке Каштанка стала мамой для маленького котенка, которого, вероятнее всего, только недавно оставили на улице.

Собаку не баловала судьба: зимой она оказалась на улице в Крымске, но благодаря добрым людям не голодала. Волонтер городского сообщества по спасению животных поставил для нее кресло и тарелку с едой.

Ночью Каштанка спала в кресле, а утром убегала в город. Несколько дней назад собака ощенилась, но никто из малышей не выжил. Каштанка затосковала и вскоре притащила в зубах маленького грязного котенка.

Каштанка положила его на свое кресло и начала кормить молоком. По словам волонтеров, люди смогли бросить малыша, а вот собака — не смогла, став для котенка мамой. Теперь животные живут вместе, за ними присматривают волонтеры и ищут им хозяев.

Жительница Калининграда ранее спасла и выходила чуть не утонувшую в колодце собаку. Животное выбилось из сил и уже готово было погибнуть, но помощь подоспела вовремя.

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