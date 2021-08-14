Годовая норма осадков выпала за ночь в курортных городах Краснодарского края

Краснодар, 14 августа. Сильные дожди прошли в некоторых городах Краснодарского края. В результате ливней возникли подтопления, однако ситуация находится под контролем.

Непогода наблюдается на территории Краснодарского края, в частности в курортных городах. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, за прошедшую ночь в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков.

«Порой за часы выпадает месячная форма осадков. За сутки и в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков», — заявил он в ходе совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров с участием президента РФ Владимира Путина.

Губернатор подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципалитетах. Решение было принято после получения экстренного предупреждения об ухудшении погодных условий. Тем не менее курортный сезон на Кубани продолжается и находится под контролем.

Сильные дожди наблюдались и в Москве. Как сообщалось ранее, в российской столице за сутки выпало 36 миллиметров дождей, что составляет половину месячной нормы осадков (47%).