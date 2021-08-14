Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 18:28
18:27
Политика
Погибших в Турции российских военных представят к государственным наградам
18:20
Политика
Путин выразил соболезнования близким погибших в Турции россиян
18:20
Балканы
Политики Черногории пытаются сорвать подписание соглашения с Сербской Православной Церковью
18:18
Общество
Ученые из Германии объяснили, почему животные могут бегать быстрее людей
18:18
Шоу-бизнес
Квартиру певицы МакSим оценили в 2 млн долларов
18:17
Происшествия
Жертвами землетрясения у берегов Гаити стали четыре человека
18:16
Армия
Британцы высмеяли собственный флот после эффектных маневров ВМФ РФ в Ла-Манше
18:11
Происшествия
Правоохранители задержали выбросившую дочь в мусорку москвичку
18:11
Армия
ВВС США нанесли удары по позициям талибов в районе аэропорта Кандагара
18:10
Общество
Бездомная собака стала мамой для брошенного котенка в Крымске
Все новости

Годовая норма осадков выпала за ночь в курортных городах Краснодарского края
Общество
Годовая норма осадков выпала за ночь в курортных городах Краснодарского края
pixabay.com

Краснодар, 14 августа. Сильные дожди прошли в некоторых городах Краснодарского края. В результате ливней возникли подтопления, однако ситуация находится под контролем.

Непогода наблюдается на территории Краснодарского края, в частности в курортных городах. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, за прошедшую ночь в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков.

«Порой за часы выпадает месячная форма осадков. За сутки и в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков», — заявил он в ходе совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров с участием президента РФ Владимира Путина.

Губернатор подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципалитетах. Решение было принято после получения экстренного предупреждения об ухудшении погодных условий. Тем не менее курортный сезон на Кубани продолжается и находится под контролем.

Сильные дожди наблюдались и в Москве. Как сообщалось ранее, в российской столице за сутки выпало 36 миллиметров дождей, что составляет половину месячной нормы осадков (47%).

Вернуться назад

Все новости / Общество / Годовая норма осадков выпала за ночь в курортных городах Краснодарского края
погода дождь осадки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru