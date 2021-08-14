Свыше 100 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Краснодарском крае

Краснодар, 14 августа. Непогода обрушилась на Краснодарский край. Сейчас без света остаются около 108 тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Режим чрезвычайно ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за обрушившейся непогоды. Сообщается о подтоплениях в некоторых курортах. Из лагерей эвакуированы около одной тысячи детей, дополнили в МЧС.

Власти курорта Анапа сообщили об эвакуации местных жителей и отдыхающих в пансионатах из-за подтоплений. Их спровоцировали сильные дожди. В регионе обустроены пункты временного размещения граждан. Сейчас идет поиск дополнительных мест, говорится на официальном сайте муниципалитета.