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Свыше 100 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Краснодарском крае
Происшествия
Свыше 100 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Краснодарском крае
Невские Новости

Краснодар, 14 августа. Непогода обрушилась на Краснодарский край. Сейчас без света остаются около 108 тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Режим чрезвычайно ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за обрушившейся непогоды. Сообщается о подтоплениях в некоторых курортах. Из лагерей эвакуированы около одной тысячи детей, дополнили в МЧС.

Власти курорта Анапа сообщили об эвакуации местных жителей и отдыхающих в пансионатах из-за подтоплений. Их спровоцировали сильные дожди. В регионе обустроены пункты временного размещения граждан. Сейчас идет поиск дополнительных мест, говорится на официальном сайте муниципалитета.

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мчс свет непогода
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