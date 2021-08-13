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Спасатели эвакуировали свыше 300 детей из санатория в Анапе из-за подтопления

  /   Обновлено: 13 августа 2021 20:45
Происшествия
Спасатели эвакуировали свыше 300 детей из санатория в Анапе из-за подтопления
pixabay.com  /  pasja1000

Краснодар, 13 августа. Более 330 детей эвакуированы из санатория в Анапе из-за ухудшающейся ситуации с подтоплением в регионе.

Спасатели эвакуировали из детского лагеря в поселке Витязево 332 ребенка и 50 сотрудников. Об этом сообщили в местном ОМВД. Жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, они находятся в двух пунктах временного размещения, организованных администрацией Анапы, уточнили в ведомстве.

Несколько часов назад был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Славянском и Темрюкском районах, а также в городе Новороссийске из-за произошедших в результате мощных ливней подтоплений.

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