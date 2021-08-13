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Объявленного в розыск полицейского задержали в Геленджике

  /   Обновлено: 13 августа 2021 19:56
Происшествия
Объявленного в розыск полицейского задержали в Геленджике
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Геленджик, 13 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Геленджике одного из полицейских, объявленных в розыск по подозрению в превышении полномочий.

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю ранее выявили факт превышения полномочий двумя полицейскими в Геленджике, которые стали фигурантами уголовное дела.

Следствие установило, что правоохранители во время работы перекрыли дорогу машине, в которой ехали два представителя строительной компании. Один из полицейских применил силу к пассажиру.

После этого пострадавших доставили в участок. Стражи порядка потребовали почти 2 млн рублей в обмен на освобождение. Потерпевшие передали полицейским деньги частями, а потом обратилась в правоохранительные органы. Виновники происшествия скрывались от следствия и были объявлены в розыск.

Жительница ХМАО протащила полицейского на авто в ответ на просьбу предъявить документы.

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