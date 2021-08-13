Три муниципалитета Кубани ввели режим ЧС из-за подтоплений

Краснодар, 13 августа. Режим ЧС ввели в трех муниципалитетах Краснодарского края из-за произошедших в результате ливней подтоплений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Спасатели объявили режим чрезвычайной ситуации в Славянском и Темрюкском районах, а также в Новороссийске. Причиной тому стало подтопление 26 частных домовладений и 361 придомовой территории. Из-за непогоды также пришлось ограничить движение по федеральной трассе А-290, говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, ухудшение погодных условий сохранится в регионе в течение ближайших суток. Режим ЧС ввели в Новороссийске 13 августа с 09:00 часов.