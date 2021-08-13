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Сель сошел на пляж и повредил несколько машин на Кубани
Происшествия
Сель сошел на пляж и повредил несколько машин на Кубани
ГУ МЧС России по Республике Крым

Краснодар, 13 августа. Оползень сошел на кемпинг, разрушил дорогу и снес машины в пропасть в Темрюкском районе. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел в поселке Кучугуры Темрюкского района. Грязевая масса разрушила деревянные строения и нанесла серьезные повреждения автомобилям.

После улучшения погоды специалисты намерены приступить к уборке территории, где сошел сель. Сотрудники МЧС продолжают предупреждать о штормовом предупреждении, которое будет действовать до 15 августа.

Похожий инцидент произошел ранее в Северной Осетии. Сель смыл в реку палатку с туристами. Мужчина успел выбраться, а женщину с палаткой сель унес в реку Геналдон.

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кубань оползень машины
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