Сель сошел на пляж и повредил несколько машин на Кубани

Краснодар, 13 августа. Оползень сошел на кемпинг, разрушил дорогу и снес машины в пропасть в Темрюкском районе. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел в поселке Кучугуры Темрюкского района. Грязевая масса разрушила деревянные строения и нанесла серьезные повреждения автомобилям.

После улучшения погоды специалисты намерены приступить к уборке территории, где сошел сель. Сотрудники МЧС продолжают предупреждать о штормовом предупреждении, которое будет действовать до 15 августа.

Похожий инцидент произошел ранее в Северной Осетии. Сель смыл в реку палатку с туристами. Мужчина успел выбраться, а женщину с палаткой сель унес в реку Геналдон.