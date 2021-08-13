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Два человека стали жертвами ДТП на Кубани из-за скользкой дороги
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП на Кубани из-за скользкой дороги
pixabay.com  /  valtercirillo

Краснодар, 13 августа. Мужчина и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе. Еще два человека пострадали, в том числе маленькая девочка.

Смертельная авария произошла на трассе М-4 "Дон" на Кубани. Водитель за рулем Nissan не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком MAN, который двигался ему навстречу.

В результате аварии погиб 11-летний ребенок и водитель легковушки. Супруга с дочерью, которые находились на пассажирских сидениях, доставлены в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии.

В настоящее время в Краснодарском крае идут сильные дожди, есть подтопленные домовладения. Сотрудники ДПС призывают водителей соблюдать скоростной режим и двигаться аккуратно.

Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком под Липецком. Водитель общественного транспорта, который ехал в Крым из Ярославля, врезался в грузовик.

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дтп кубань трасса
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