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Власти Анапы ввели режим ЧС после неблагоприятного прогноза синоптиков

  /   Обновлено: 13 августа 2021 16:59
Происшествия
Власти Анапы ввели режим ЧС после неблагоприятного прогноза синоптиков
Global Look Press  /  Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Анапа, 13 августа. Мэрия курортного города приняла решение о введении режима ЧС. На такую меру пришлось пойти после прогноза метеорологов.

По словам синоптиков, в городе ожидается залповый выброс осадков — до 50 миллиметров. Решение городских чиновников поддержали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Мэр Василий Швец также распорядился проработать варианты развертывания еще нескольких пунктов временного размещения людей. Только за прошедшую ночь на Анапу обрушилась трехмесячная норма осадков.

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прогноз осадки анапа
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