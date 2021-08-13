Власти Анапы ввели режим ЧС после неблагоприятного прогноза синоптиков

Анапа, 13 августа. Мэрия курортного города приняла решение о введении режима ЧС. На такую меру пришлось пойти после прогноза метеорологов.

По словам синоптиков, в городе ожидается залповый выброс осадков — до 50 миллиметров. Решение городских чиновников поддержали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Мэр Василий Швец также распорядился проработать варианты развертывания еще нескольких пунктов временного размещения людей. Только за прошедшую ночь на Анапу обрушилась трехмесячная норма осадков.