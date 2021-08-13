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Шторм в Сочи привел к закрытию всех пляжей курорта

  /   Обновлено: 13 августа 2021 13:33
Общество
Шторм в Сочи привел к закрытию всех пляжей курорта
минкурортов Краснодарского края

Сочи, 13 августа. Местные власти приняли решение закрыть для купания все городские пляжи из-за объявленного штормового предупреждения.

Решение согласовали во время заседания сочинского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. Объявлено, что купание опасно для жизни из-за четырехбального шторма.

Также на территории Сочи до 15 августа остается в силе экстренное предупреждение из-за непогоды. На курорте возможны залповые ливни, а также шквалистый ветер и образование смерчей на участке Магри — Веселое.

Ранее стало известно, что в Новороссийске объявлен режим ЧС из-за непогоды. Там ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков в течение ближайших суток.

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