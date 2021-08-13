Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за ожидаемых обильных осадков

Новороссийск, 13 августа. Власти города приняли решение ввести режим ЧС из-за ожидаемого в ближайшие 24 часа выпадения двухмесячной нормы осадков.

Согласно прогнозу погоды, 13 августа и последующие сутки в Новороссийске прогнозируется ухудшение погодных условий. В городе пройдут сильные дожди.

«С 09:00 часов в городе введен режим ЧС», — сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

Также стало известно, что в Керчи местным жителям предписали готовиться к эвакуации. В городе восточного Крыма также наблюдаются обильные осадки. Там уже выпало две месячные нормы осадков.