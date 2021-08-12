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Собака Каштанка из Крымска начала выкармливать брошенного матерью котенка

  /   Обновлено: 12 августа 2021 21:03
Общество
Собака Каштанка из Крымска начала выкармливать брошенного матерью котенка
pixabay.com

Краснодар, 12 августа. Собака по кличке Каштанка из краснодарского Крымска спасла маленького котенка. У животного проснулся материнский инстинкт.

Долгое время собака бродила по улицам Крымска и даже голодала, пока ее не подобрали неравнодушные местные жители и не привели в приют. Недавно Каштанка родила, но щенки не выжили. В тот же день собака привела «домой» котенка. Каштанка стала кормить малыша молоком.

«Люди бросили, а собака — нет», — рассказали местные волонтеры.

Пока неизвестно, как сложится судьба найденыша. Вероятно, волонтеры начнут искать котенку новый дом. Пока что он будет жить в приюте вместе с Каштанкой. Животные спят на одном кресле. Собака ухаживает за котенком как настоящая мама. Это не первый счастливый случай спасения четвероногих. Например, в Солнечногорске спасатели достали из двухметровой трубы застрявших там котят. О том, что животным нужна помощь, рассказали дети. Они пошли гулять и в этот момент услышали писк.

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