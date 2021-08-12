Двое сотрудников уголовного розыска подозреваются в сбыте наркотиков на Кубани

Краснодар, 12 августа. УФСБ России по Краснодарскому краю задержали двух работников уголовного розыска по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. В данный момент оба заключены под стражу.

Согласно данным следствия, задержанные приобрели у неизвестного лица свыше 1 кг запрещенного вещества. После этого они обратились к мужчине с просьбой оказать содействие и поискать потенциальных «клиентов».

Однако «сообщник» оказался участником оперативно-разыскного мероприятия. Он забрал у злоумышленников наркотики, чтобы позже их якобы продать и получить за этого финансовое вознаграждение. Во время передачи денежных средств в размере свыше 1 млн рублей оперуполномоченные уголовного розыска были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ведется следствие. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Один из оперативников Санкт-Петербурга обвиняется в покушении на незаконную торговлю запрещенными веществами.