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Жителям Красноярска показали фильм «Солнцепек»

  /   Обновлено: 12 августа 2021 20:19
Общество
Жителям Красноярска показали фильм «Солнцепек»
Федеральное агентство новостей

Красноярск, 12 августа. В Красноярске стартовал прокат драмы «Солнцепек» Михаила Вассербаума и Максима Бриуса. Премьерный показ состоялся в 22:20 по местному времени в сети кинотеатров «Формула кино».

В основу фильма «Солнцепек» легли трагические события, произошедшие в мае 2014 года в Луганске. Режиссеры ленты попытались объективно и достоверно показать леденящую кровь реальную историю через призму одной семьи.

Сюжет разворачивается вокруг бывшего афганца Влада Новожилова, чьи близкие волей судьбы оказались в самом эпицентре событий. Главный герой в попытке спасти дорогих ему людей встает перед сложным моральным выбором.

Жителям Красноярска показали фильм «Солнцепек»
solncepek-film.com  / Солнцепек

Всероссийская премьера «Солнцепека» состоится 12 августа. За день до релиза прошел закрытый показ картины в Санкт-Петербурге. После просмотра гости мероприятия сошлись во мнении, что лента получилась очень жесткой, но иначе об этих событиях не рассказать.

Политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский назвал картину важным событием для отечественного кинематографа. Он отметил, что пока другие постановщики продолжают обращаться к теме Великой Отечественной войны, режиссеры Вассербаум и Бриус сняли фильм о героизме наших современников. Многие уже посмотревшие «Солнцепек» считают, что у авторов получилось снять отличное жанровое кино, которое без грязи и штампов рассказывает о трагических судьбах людей.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов заявил, что драма Вассербаума и Бриуса положила начало новому направлению в кино. По его словам, вслед за режиссерами «Солнцепека» появятся новые постановщики, для которых фраза «по реальным событиям» не будет пустым звуком.

Россияне смогут посмотреть премьеру фильма по телевидению 18 августа. Показ начнется на федеральном канале НТВ в 23:45.

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