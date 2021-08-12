Обильные ливни привели к подтоплению более 10 участков под Краснодаром

Краснодар, 12 августа. Более 10 приусадебных участков подтоплены под Краснодаром из-за ливней. Специалисты работают на месте происшествия.

Сильные ливни прошли в Темрюке. Специалисты сообщили, что там почти за два часа выпало 67 мм осадков. В результате оказались затоплены четыре приусадебных участка.

В Ейске, где за 2 часа 40 минут выпало до 21 мм осадков, подтопило 15 приусадебных участков. В воде оказались подвальные помещения пяти многоквартирных домов и два участка проезжей части.

Аварийно- и пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия. Создана комиссия, которая оценит причиненный ущерб.