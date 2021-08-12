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Жители Кубани вернулись в дома после подтопления

  /   Обновлено: 12 августа 2021 10:47
Происшествия
Жители Кубани вернулись в дома после подтопления
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Краснодар, 12 августа. Уровень воды в реке Уруп стал снижаться. Утром он стабилизировался. Это позволило вернуться в свои дома 95 жителям станицы Передовой и хутора Ильич Отрадненского района.

По данным источника ФАН, в указанных населенных пунктах накануне прошли сильные осадки, которые привели к разливу реки Уруп. Вода подтопила 35 подворий. Сотрудники МЧС рекомендовали местным властям провести эвакуацию.

Несмотря на улучшение ситуации, в районе все готово для быстрого развертывания пункта временного размещения на 450 человек.

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