Жители Кубани вернулись в дома после подтопления

Краснодар, 12 августа. Уровень воды в реке Уруп стал снижаться. Утром он стабилизировался. Это позволило вернуться в свои дома 95 жителям станицы Передовой и хутора Ильич Отрадненского района.

По данным источника ФАН, в указанных населенных пунктах накануне прошли сильные осадки, которые привели к разливу реки Уруп. Вода подтопила 35 подворий. Сотрудники МЧС рекомендовали местным властям провести эвакуацию.

Несмотря на улучшение ситуации, в районе все готово для быстрого развертывания пункта временного размещения на 450 человек.