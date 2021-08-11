Задолженность по зарплате обернулась для главы организации на Кубани уголовным делом

Краснодар, 11 августа. Председатель отделения организации «Всероссийское общество автомобилистов» в Павловском районе стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты заработной платы сотрудникам.

Начальник отделения задолжал своим подчиненным более 260 тыс. рублей, заявили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Трое сотрудников не получали зарплату в полном объеме с января по июль текущего года. При этом у председателя имелась возможность погасить указанную задолженность.

В связи с этим в отношении начальника отделения возбудили уголовное дело. На данный момент следователи устанавливают имущество председателя регионального отделения, чтобы при необходимости суд наложил на него арест.