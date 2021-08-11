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Один человек погиб при взрыве бытового газа в Краснодаре

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:20
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в Краснодаре
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 11 августа. Взрыв бытового газа произошел в одном из жилых домов Пашковского района. В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили травмы.

После взрыва начался пожар, который был ликвидирован на площади 50 кв. м, сообщили в региональном главке МЧС. Пострадавших доставили в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1, пишет глава городской администрации Евгений Первышов в Telegram.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Жителям разрушенного дома будет выплачена компенсация, сообщил источник ФАН. Эксперты оценивают причиненный ущерб. Пункт временного размещения организован в гостинице «Москва».

Аналогичный инцидент произошел в Геленджике несколько недель назад. В гостинице «Азария» взорвался газ, смертельные ранения получил один человек, еще пятеро пострадали, сообщала газета A42.RU.

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