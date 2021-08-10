Шесть человек госпитализировали после ДТП с двумя автобусами в Анапе

Анапа, 10 августа. Участниками дорожного происшествия в Анапе стали два пассажирских автобуса. В больницу попали шесть человек, двое из которых дети.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, все произошло днем во вторник, 10 августа. Водитель автобуса «Луидор» не рассчитал расстояние и врезался в попутно движущийся автобус «Паз», внутри которого также находились пассажиры.

«В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров автобуса «Луидор», из которых двое детей, доставлены в городскую больницу для осмотра врачами», — говорится в сообщении ведомства.

По факту аварии правоохранители начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В пресс-службе кубанской прокуратуры добавили, что несовершеннолетние получили легкие травмы.

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