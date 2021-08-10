Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 21:38
21:28
Спорт
Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
21:27
Общество
Голливудский актер прибыл на съемки сказки в Йошкар-Оле
21:16
Общество
Эксперт-регионщик Комков заявил о сакральной традиции, введенной Шойгу на парадах
21:10
Происшествия
Росгвардейцы проверили оружейные магазины в Челябинской области
21:08
Общество
Депутат ГД Олег Морозов жалеет, что Татьяна Буланова не поучаствует в выборах в ЗакС
21:03
Африка
Возвращение домой: задержанные в Чаде российские туристы завершили путешествие
21:01
Общество
Синоптик Тишковец пообещал москвичам небесное «световое шоу»
20:53
Общество
Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы
20:49
Африка
Сомалийский регион Пунтленд анонсировал старт парламентских выборов 11 августа
20:49
Общество
Петербургскую станцию метро «Дунайская» приведут в порядок до конца октября
Все новости

Шесть человек госпитализировали после ДТП с двумя автобусами в Анапе
Происшествия
Шесть человек госпитализировали после ДТП с двумя автобусами в Анапе
wikimedia.org  /  Roulex 45

Анапа, 10 августа. Участниками дорожного происшествия в Анапе стали два пассажирских автобуса. В больницу попали шесть человек, двое из которых дети.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, все произошло днем во вторник, 10 августа. Водитель автобуса «Луидор» не рассчитал расстояние и врезался в попутно движущийся автобус «Паз», внутри которого также находились пассажиры.

«В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров автобуса «Луидор», из которых двое детей, доставлены в городскую больницу для осмотра врачами», — говорится в сообщении ведомства.

По факту аварии правоохранители начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В пресс-службе кубанской прокуратуры добавили, что несовершеннолетние получили легкие травмы.

Ранее Deita сообщала о ДТП с пятью пострадавшими в Кировском районе Приморского края, виновником которого стал пьяный местный житель.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Шесть человек госпитализировали после ДТП с двумя автобусами в Анапе
дтп авария анапа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru