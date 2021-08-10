Врачи выписали 36 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер

Туапсе, 10 августа. Врачи выписали 36 несовершеннолетних, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер. Дети лежали в медицинских учреждениях Туапсе с кишечной инфекцией.

В настоящий момент все школьники направлены в оздоровительные лагеря, куда они и должны были прибыть вместе с сопровождающими их взрослыми. Детей доставили в учреждения на специализированных автобусах, сообщается на официальном сайте РЖД.

По словам специалистов, ребята чувствуют себя удовлетворительно, а их здоровью уже ничего не угрожает. В общей сложности из-за ЧП в пути следования пассажирского поезда в больницах оказался 91 ребенок.

Ранее стало известно, что директора вагона-ресторана поезда задержали после госпитализации детей на Кубани. После осмотра вагона-ресторана были взяты пробы суточного рациона детей, смывы поверхностей, а также назначены экспертизы.