Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 20:07
20:05
Происшествия
Подозреваемого в смертельном наезде на младенца задержали в Воронеже
20:05
Происшествия
Два грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинске
20:02
Общество
Барецкий устроил акцию в знак протеста против снятия кандидатуры Татьяны Булановой
20:02
Политика
Решение ТИК Петербурга отказать в регистрации Булановой возмутило Преснякова-старшего
20:00
ФАН-ТВ
«Зона правосудия». Россия подала в суд на Украину
19:54
Политика
Общественник Бахир объяснил, почему жители Афганистана массово уезжают в Россию
19:51
США
Выпускникам школ в США отныне не обязательно уметь читать и считать
19:51
Общество
«Небесная канцелярия» капитально решила вопрос с длительной засухой в Крыму
19:50
Происшествия
Станок принял голову за бревно: рабочий погиб во время смены в Прикамье
19:49
Политика
Адвокат Владимир Комсолев посоветовал Булановой обратиться в суд из-за недопуска к выборам
Все новости

Врачи выписали 36 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер
Происшествия
Врачи выписали 36 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Туапсе, 10 августа. Врачи выписали 36 несовершеннолетних, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер. Дети лежали в медицинских учреждениях Туапсе с кишечной инфекцией.

В настоящий момент все школьники направлены в оздоровительные лагеря, куда они и должны были прибыть вместе с сопровождающими их взрослыми. Детей доставили в учреждения на специализированных автобусах, сообщается на официальном сайте РЖД.

По словам специалистов, ребята чувствуют себя удовлетворительно, а их здоровью уже ничего не угрожает. В общей сложности из-за ЧП в пути следования пассажирского поезда в больницах оказался 91 ребенок.

Ранее стало известно, что директора вагона-ресторана поезда задержали после госпитализации детей на Кубани. После осмотра вагона-ресторана были взяты пробы суточного рациона детей, смывы поверхностей, а также назначены экспертизы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Врачи выписали 36 детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер
дети больница отравление поезд краснодарский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru