Число госпитализированных детей после отравления в поезде на Кубани увеличилось до 91

Красноярск, 9 августа. Количество госпитализированных детей с поезда Мурманск — Адлер достигло 91. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах Краснодарского края.

Всего в поезде находились 246 несовершеннолетних и 24 сопровождающих. Врачи обнаружили у госпитализированных детей кишечную палочку. Пострадавшие доставлены в Туапсинскую и Апшеронскую больницы, а также в Белореченскую клинику.

Детям оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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