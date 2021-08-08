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Мощный смерч разнес песчаный пляж под Новороссийском
Происшествия
Мощный смерч разнес песчаный пляж под Новороссийском
pixabay.com  /  pixabay.com

Новороссийск, 8 августа. Песчаный пляж под Новороссийском оказался в эпицентре мощного смерча, который снес легкие конструкции и едва не травмировал отдыхающих.

Стихия разбушевалась в районе села Широкая Балка. Торнадо образовалось в Черном море и двинулось к песчаному берегу. Там смерч разнес пляжный домик, унес лодку и разрушил еще несколько легких конструкций в виде навесов.

Установлено, что в районе этого села образовалось три вихря, но только один из них достиг берега. Никто из отдыхающих не пострадал, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ранее жителей Поволжья предупредили о новых смерчах.

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