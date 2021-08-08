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Сочинский аэропорт приступил к работе в штатном режиме

  /   Обновлено: 08 августа 2021 11:30
Общество
Сочинский аэропорт приступил к работе в штатном режиме
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Сочи, 8 августа. Сотрудники сочинского аэропорта вернулись к выполнению рабочих обязанностей в штатном режиме.

Информацией об этом поделились в пресс-службе воздушной гавани, передает Федеральное агентство новостей. Ранее стало известно, что из-за плохих погодных условий пять самолетов ушли на запасные аэродромы.

На территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение после прошедших в ночное время ливней и гроз. Основные последствия стихии уже ликвидированы работниками городского оперативного штаба. Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры осторожности в условиях непогоды.

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